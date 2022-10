Irregolarità in un’armeria: scattano i sigilli, titolare denunciato

CEGLIE MESSAPICA - Una attività di armeria sita a Ceglie Messapica è stata posta sotto sequestro dai carabinieri perchè, secondo le prime notizie, al suo interno sarebbe stato rinvenuto materiale non in regola attinente all'attività. Il titolare, pertanto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria e segnalato all'autorità amministrativa per la valutazione sulle licenze. Al momento il locale è chiuso ed impossibilitato a proseguire la propria attività commerciale.