Tentativo di furto in un casolare di campagna sventato dalla Cosmopol

I ladri hanno preso di mira una casa in ristrutturazione in contrada Marangi. Sul posto i vigilantes. Il fatto è accaduto ieri, giovedì 25 marzo, intorno alle 16

CEGLIE MESSAPICA - Hanno rotto una finestra del casolare ma, sorpresi dall'antifurto e grazie al tempestivo intervento della pattuglia della Cosmopol, sono scappati via a mani vuote. E' accaduto ieri, giovedì 25 marzo 2021, intorno alle ore 16, in una casa in contrada Marangi a Ceglie Messapica dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Nonostante ciò, la casa era collegata con il sistema di allarme che è subito scattato e in pochi minuti sono arrivati i vigilantes. Dal posto non mancava nulla, solo la finestra è stata distrutta nel tentativo di entrare.