Sparisce con 15mila euro in contanti sottratti al compagno: denunciata

CEGLIE MESSAPICA - Ha fatto sparire 15mila euro in contanti, custoditi in casa dove viveva con il compagno e ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Ceglie Messapica per ritrovare la donna, una 35enne, e i soldi che potrebbe aver portato con se: 15mila euro in contati che il suo compagno aveva nascosto in un posto sicuro all'interno dell'abitazione. La donna, però, ne era a conoscenza tanto che, prima di sparire, ha manomesso il sistema di videosorveglianza. La vittima ha presentato denuncia ai carabinieri nei confronti della 35enne, segnalata alla Procura della Repubblica di Brindisi.