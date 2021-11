Voucher falsi e vacanze rovinate, patteggia agente di viaggi

CEGLIE MESSAPICA - Si è concluso con un patteggiamento il processo nei confronti del 34enne V.L.T. , l'agente di viaggi di Ceglie Messapica, che nel dicembre 2019 fece perdere le proprie tracce dopo aver intascato soldi dai clienti per l'acquisto di pacchetti vacanze o biglietti, risultati poi falsi. L'uomo, oggi, lunedì 22 novembre, ha regolato le sue pendenze, non con un dibattimento ma con il patteggiamento, concordato con il suo difensore Pietro Piccoli, del foro di Brindisi. Per l'appropriazione indebita di circa 14mila euro incassati dai clienti, una trenitina le denunce presentate, ha patteggiato 1 anno e tre mesi. Il giudice Anna Guidone della sezione penale del tribunale di Brindisi, ha sospeso la pena, tenendo conto, anche, della recidiva a seguito del reato di appropriazione indebita del 2013 in capo al 34enne.

Nell’elenco dei truffati compaiono famiglie, gruppi di amici, novelli sposi, rimasti perciò a terra: una famiglia che in quella agenzia, all'epoca dei fatti sita in corso Garibaldi, aveva prenotato e pagato un viaggio ad Amsterdam. Giunti in Olanda, padre, madre e i due figlioletti si sono trovati davanti all’amara sorpresa: nell’albergo dove avrebbero dovuto alloggiare non c’era alcuna prenotazione a nome loro. Vani tutti i tentativi di contatto con l’agente di viaggio. Stessa disavventura per un gruppo di undici persone convinti di aver prenotato (perchè pagato) un viaggio per Sharm el sheikh per Natale e poi si è ritrovato con il nulla in mano. E, ancora, un gruppo di amici pronto a partire per Cuba e mai partito.