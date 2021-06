Vasto incendio in un terreno incolto domato dai vigili del fuoco

L'episodio si è verificato intorno alle 18:30 di oggi, martedì 29 giugno, sulla provinciale per Villa Castelli

CEGLIE MESSAPICA - Un vasto incendio ha interessato un terreno incolto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli, ad un chilometro dal centro abitato. Per cause da accertare, le sterpaglie sul ciglio della strada hanno preso fuoco che si è propagato fino al terreno adiacente. L'episodio si è verificato intorno alle 18:30 di oggi, martedì 29 giugno. Sul posto l'automezzo dei vigili del fuoco provenienti da Francavilla Fontana. Non si sono, comunque, registrati problemi alla circolazione stradale.