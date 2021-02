Violazione dei domiciliari, finisce nel carcere di Bari

CEGLIE MESSAPICA - Viola gli arresti domiciliari e finisce in carcere. I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un'ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti di Cosimo Faggiano, 45enne del luogo. Il provvedimento è stato emesso in sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere a seguito di inottemperanze alle prescrizioni e in particolare a seguito dell'arresto scaturito per resistenza a pubblico ufficiale il 6 ottobre 2020. L'arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari.