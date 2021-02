Ceglie, vandali in azione al cimitero: danneggiate tre cappelle

CEGLIE MESSAPICA - Danni al cimitero di Ceglie Messapica, sito sulla via per Martina. Nella notte tra ieri e oggi, sabato 28 febbraio, ignoti hanno spaccato le vetrate di tre cappelle e danneggiato le fotografie affisse sulle tombe. Si tratta della zona nuova del camposanto. Sul posto si sono recati i carabinieri, gli agenti della Polizia locale e lo stesso sindaco, Angelo Palmisano, per il sopralluogo del caso. Il primo cittadino, successivamente, ha sporto regolare denuncia contro ignoti. I proprietari delle cappelle danneggiate sono stati ascoltati dai carabinieri, da quanto si apprende appartengono tutte alla stessa famiglia.