Paga per una polizza assicurativa mai arrivata, denunciate due persone

CELLINO SAN MARCO - I carabinieri della stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 27enne di origine bengalese residente a Roma e un 19enne della provincia di Napoli, per truffa. In particolare, un 54enne del luogo, ha denunciato ai carabinieri di aver versato, previ accordi telefonici sull’utenza cellulare del 27enne, la quietanza di 300 euro sulla carta postepay intestata al 19enne, per l’apertura di una polizza assicurativa Rca per la propria autovettura, senza mai ricevere il certificato di assicurazione.