Custode giudiziario viola i sigilli: denunciato dai carabinieri

CELLINO SAN MARCO - Un 77enne di Cellino San Marco è stato denunciato dai carabinieri per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli. L’uomo, in qualità di custode giudiziario di un sito precedentemente sottoposto a sequestro penale per abusivismo edilizio, ha violato i prescritti obblighi, constatandone nel corso del controllo l’assenza dei sigilli, nonché di parte del materiale edile ivi custodito. L’area è stata nuovamente sottoposta a sequestro dai militari della stazione di Cellino.

