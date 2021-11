Porta via un televisore Lcd e 200 euro: denunciato per la doppietta di furti

CELLINO SAN MARCO - Ha realizzato una doppietta di furti ma non ha fatto i conti con i carabinieri. I militari della stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti effettuati anche mediante la visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo per furto. L'uomo è ritenuto responsabile del furto di un televisore Lcd da 40 pollici perpetrato la notte dell'1 ottobre in un circolo privato del luogo e del furto della somma contante di 200 euro, contenuta nel registratore di cassa di un bar, perpetrato la notte del 2 ottobre.