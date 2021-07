E' ai domiciliari ma viola le prescrizioni: finisce in carcere

CELLINO SAN MARCO - Viola diverse volte le prescrizioni imposte, in quanto è ai domiciliari: finisce in carcere. A Cellino San Marco, i carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'arresto di un 34enne del posto, sottoposto alla detenzione domiciliare, su ordine di sospensione cautelativa delle misure alternative con conseguente carcerazione, emesso dall'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Brindisi. Si tratta di un aggravamento della misura restrittiva cui era sottoposto. Il provvedimento è scaturito in conseguenza a numerose violazioni delle prescrizioni imposte e accertate dai carabinieri. L'arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.