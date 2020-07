In casa, illegalmente, un fucile a canne mozze e munizioni, uomo ai domiciliari

CELLINO SAN MARCO - Deteneva in casa un'arma e munizioni in maniera illegale per questo i carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Mario Bagordo, 42enne del luogo, per “detenzione di fucile da caccia alterato”, “detenzione illegale di armi comuni da sparo” e “detenzione abusiva di armi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, nel corso della perquisizione presso l'abitazione, i militari hanno rinvenuto, all'interno di in un ripostiglio, occultato sotto un materasso, 17 cartucce calibro 20 e un fucile da caccia a canne mozze dello stesso calibro marca Bernardelli, intestato a un’alta persona, che non risulta oggetto di furto. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. Il 42enne si trova agli arresti domiciliari.