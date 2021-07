Incendio in un cantiere edile, a fuoco il cappotto termico

CELLINO SAN MARCO - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale all'interno di un cantiere edile di Cellino San Marco. Intorno alle 18 di oggi, sabato 10 luglio, le fiamme hanno distrutto il cappotto termico di alcune villette in costruzione in via Oria, alle spalle del campo sportivo. I vigili del fuoco giunti sul posto sono riusciti a spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.