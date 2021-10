Senza permesso di soggiorno: notificato il decreto di espulsione

CELLINO SAN MARCO - I carabinieri della stazione di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne di origine albanese per soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nel corso di un servizio perlustrativo, il giovane è stato fermato a piedi e trovato privo di permesso di soggiorno perché mai richiesto dopo la scadenza di un regolare visto per turismo. Al 24enne è stato notificato il decreto di espulsione.