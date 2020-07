Pianta di cannabis in casa e violazione prescrizioni: un arresto e una denuncia

CELLINO SAN MARCO - Due operazioni dei carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno portato alla denucnia di 54enne per detenzione ai fini di spaccio e all'arresto di un 42enne per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.

Pianta di cannabis in casa

Nel primo caso, i carabinieri coadiuvati dal nucleo cinofili carabinieri di Modugno, provincia di Bari, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 54enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pianta di cannabis dell’altezza di circa 56 centimetri, confusa con altre piante di vario tipo, in un piccolo appezzamento di terreno sul retro della sua abitazione. La pianta è stata sottoposta a sequestro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Violazione delle prescrizioni

Nel secondo caso invece, i carabinieri hanno tratto in arresto un 42enne del luogo, per violazione delle prescrizioni connesse con la sorveglianza speciale. Nella circostanza, nel corso di mirata attività di osservazione, gli operanti hanno accertato che l’uomo si trovava presso l’abitazione di un pluripregiudicato 39enne di San Pietro Vernotico, in violazione delle prescrizioni imposte. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arrestato è stato rimesso in libertà