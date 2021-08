Indagine "Omega", 48enne finisce in carcere per traffico di sostante stupefacenti

CELLINO SAN MARCO - I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce nei confronti di F.M., 48enne del luogo, già sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

L’uomo deve espiare parte della pena residua di 7 anni, 1 mese e 10 giorni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e violazioni delle disposizioni per il controllo delle armi, reati commessi nelle province di Brindisi e Lecce tra il 2012 e il 2013.

Il provvedimento rientra nell’ambito dell’indagine “Omega” condotta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi. L’uomo si trova presso la casa circondariale di Brindisi.