Rifiuta di sottoporsi all'alcooltest: denunciato e patente ritirata

CELLINO SAN MARCO - I Carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno denunciato in stato di libertà un 45enne di San Pietro Vernotico, poichè si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per determinare l’eventuale guida in stato di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze alcoliche. In particolare, l’uomo, controllato ad un posto di blocco nel centro abitato di Cellino, era alla guida ell'auto in evidente stato di alterazione psicofisica. La patente di guida è stata ritirata.