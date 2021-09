Sprovvista del permesso di soggiorno, denunciata una bielorussa

CELLINO SAN MARCO - I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno denunciato in stato di libertà una 36enne di nazionalità bielorussa, per soggiorno illegale nel territorio dello Stato. In particolare, la donna, nel corso di un controllo da parte dei militari è risultata sprovvista di regolare documento di soggiorno in Italia, pertanto è stata accompagnata presso l’ufficio immigrazione della Questura di Brindisi dove le è stato notificato un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Brindisi.