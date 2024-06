Brindisi, le zone off limits nei giorni del G7: l'elenco di tutte le vie e i parcheggi fuori città

BRINDISI – In una serie di strade comprese fra il centro di Brindisi (principalmente fra le Sciabiche, le vie limitrofe al Castello Svevo e la parte del rione Casale prossima al Seno di Ponente) non si potrà neanche camminare, ad eccezione dei residenti, per l’intera giornata del 13 giugno. Piò o meno nelle stesse zone, il 12 e il 13 giugno, non si potrà né transitare in auto né parcheggiare. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, sulla base delle indicazioni fornite dalla questura, ha emesso un’ordinanza con una serie di divieti in materia di viabilità, in vista del G7.

Il summit si svolgerà a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno, ma la cena di gala sarà ospitata presso il Castello Svevo, la sera del 13 giugno. Per compensare la perdita di centinaia di parcheggi, sono state istituite delle aree di sosta intorno alla città, dal villaggio Acque Chiare al PalaPentassuglia, per i residenti del centro. I parcheggi saranno collegati con il centro abitato, tramite servizio bus navetta gratuito. Di seguito tutte le disposizioni.

Divieto di sosta e di circolazione

Dalle ore 07:00 del 12 giugno 2024 alle ore 01,00 del 14 giugno 2024 e, comunque, fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nelle seguenti vie: Via Provinciale San Vito; Parco del Cillarese, inclusa l’area di parcheggio; Via del Lavoro nel tratto compreso tra via della Vite e via Provinciale San Vito; Vico Lungo; Via Madonna del Dolce Canto; Via Ariete; Via Arcione; Vico Rotto; Via Crocevia Caprai; Vico Monfalcone; Corte Delfino; Via Osanna nel tratto compreso tra via Provinciale San Vito ed il passaggio a livello della linea ferrata, nonché nel tratto compreso tra i civici 93 e 132; Via Delfino; Via Ponte Ferroviario; Via Silla Dittatore; Via Vespasiano; Via Ottaviano; Via de’ Carpentieri; Via Appia, nel tratto compreso tra il sottopasso pedonale e via Bastioni San Giorgio; Via della Libertà; Via dei Mille; Via Andrea Pigonati; Via Thaon de Revel; Via Lucio Scarano; Via Zara; Vicolo Veneziani; Via Dorotea; Via S. Aloy; Largo Guglielmo da Brindisi; Largo San Paolo; Via Pasquale Camassa; Largo Sciabiche; Via Lenio Flacco; Via de’ Vavotici; Via Santa Barbara, nel tratto compreso tra via San Benedetto e via Moricino; Via Moricino; Via Lauro; Via Armengol; Via San Benedetto; Vico Bianchi; Vico Epifani; Vico Migliore; Via Cittadella; Via Cittadella Nuova; Via Castello; Via de’ Templari; Via Nicolò Taccone; Via Rodi; Corte Nicolò Taccone; Via Gorizia; Via Santa Margherita; Via Monopoli; Via de’ Caracciolo; Via Guglielmo Marconi; Via Alfredo De Sanctis; Via San Benedetto; Via Passante; Corte Passante; Via Manzoni; Via Carmine, nel tratto compreso tra via Giordano Bruno e via Cristoforo Colombo; Via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra via Carmine e via Castello. Lungomare Amerigo Vespucci.

Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze, è disposto il divieto di transito e di circolazione sulle strade di cui al punto 1, nonché sul tratto di via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Carmine all’intersezione con Corso Umberto.

Divieto di circolazione a piedi (residenti esclusi)

Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze, è fatto divieto di circolazione pedonale sulle strade ricadenti nell’area di sicurezza_ Via Ciciriello (Altezza Circolo del Tennis) — Ex Collegio Navale Niccolò Tommaseo -Bosco urbano Tommaseo-Via Prov. S. Vito (Chiusure: via del Lavoro-V. Vico Lungo — Via Madonna del Dolcecanto -V. Osanna- V. Ariete - V. Arcione- Crocevia Caprai - V. Corte Delfino - V. Delfino) - V. Ponte Ferroviario (Chiusura: esterno cavalcavia/civ. 27) — V. Ottaviano — V. Carpentieri (Chiusura: civ. 5A/altezza Porta Napoli) — V. Cristoforo Colombo (Chiusura: Incrocio V. Carmine/altezza Porta Napoli) — V. Dè Caracciolo — V. Rodi (da V. Dè Caracciolo a V. Taccone) — Via Taccone (da V. Rodi; Chiusura V. Gorizia — V. S. Margherita — Incrocio V. Monopoli) — Via Cittadella Nuova — V. Madonna della Neve (Chiusura: civ. 15 — Incrocio V. Cittadella) — V. Cittadella - V. Sant’Aloy (da V. Cittadella) — Largo Guglielmo Da Brindisi (Chiusura: civ. 8/30 — civ 10/transennamento) -Via Scarano (Chiusura: Scalinata V. Fusco -Scalinata Pendio Fontana) — V. Scarano/L. go Sciabiche — L. go Sciabiche/ V. Tahon De Revel (Chiusura: da Ristorante La Nassa fino a estremità banchina lato mare) — Via Amerigo Vespucci]. Eccetto residenti, operatori sanitari in attività di emergenza, lavoratori dipendenti o operatori economici di attività correnti nella medesima area. All’occorrenza, per esigenze contingenti e su disposizione degli organi di P.S., il divieto di circolazione pedonale potrà essere esteso anche alle categorie di cui al periodo precedente.

Divieti di transito intorno all’aeroporto

Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze – all’occorrenza e su disposizione della Autorità di P.S. - è disposto il divieto di transito e di circolazione sulle vie: Maestri del Lavoro, Strada Comunale 10, Contrada Baroncino, Ruggero De Simone, Nicola Brandi, Via Benedetto Brin dal civico 5 alla rotonda con Via De Simone/Brandi/Ciciriello, Via Ettore Ciciriello, S.P. 697, Viabilità complanare, S.S. 379 direzione sud, svincolo “Casale”, S.S. 16, Via Provinciale San Vito.

Altri divieti di transito in centro

Dalle ore 07:00 del 13 giugno 2024 alle ore 01:00 del 14 giugno 2024 e, comunque, sino a cessate esigenze è consentito il transito veicolare sui seguenti percorsi: via Duomo, via Annibale De Leo, piazzetta Dante, via Marco Pacuvio, via Tarantini; via Ferrante Fornari, via Carmine, via Giordano Bruno; via Carmine, via San Lorenzo da Brindisi svolta a destra per corso Umberto (attuale ZTL), piazza Cairoli, corso Umberto.

I parcheggi per i residenti del centro

Adibire le seguenti aree a parcheggio per i residenti nelle vie di cui al punto 1, che potranno essere raggiunte con servizio di trasporto pubblico gratuito dalle ore 14,00 dell’11 giugno alle ore 14,00 del 14 giugno: Villaggio Acque Chiare – s.p. 41/strada per Sbitri; Largo Poliziano (Parco Bove), quartiere Paradiso; Parcheggio Palapentassuglia – contrada Masseriola – s.p. 79; BrinPark – viale Caduti di via Fani; Centro commerciale Le Colonne; Quartiere Bozzano - Via Spagna; Quartiere Bozzano - Via Grecia; Via del Lavoro (zona Minnuta).

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui