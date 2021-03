Cessione di cocaina "in diretta": un arresto a Mesagne

MESAGNE - Nella tarda serata di ieri (24 marzo 2021) personale della polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio R.L., 30enne mesagnese con precedenti specifici. In particolare, nel centro cittadino di Mesagne, durante i controlli straordinari volti alla prevenzione e alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal Dpcm per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli operatori della Volante hanno notato movimenti sospetti da parte di alcune persone note come assuntori, nei pressi dell’abitazione di un individuo dedito all’attività di spaccio.

Pertanto, gli agenti hanno cominciato un servizio di appostamento e osservazione nei pressi dell'abitazione, notando sin da subito un soggetto assuntore in attesa nella sua autovettura. Poco dopo, gli investigatori hanno osservato l’incontro e la cessione di droga tra l'assuntore e l’odierno arrestato. Immediatamente gli agenti hanno bloccato i due soggetti, rinvenendo e sequestrando a carico dell’assuntore sostanza stupefacente del tipo cocaina, mentre la perquisizione a carico del trentenne mesagnese si è estesa anche alla sua abitazione, dove è stata rinvenuta e sequestrata altra cocaina occultata in un contenitore in plastica nascosto in uno scaffale del bagno. Sempre a carico dello stesso è stata sequestrata una somma di denaro verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

R.L. è stato accompagnato presso gli uffici del commissariato per le formalità di rito e, visti gli elementi di reità raccolti nonché i precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Successivamente è stato condotto presso la casa circondariale di Bari, mentre l’assuntore è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.