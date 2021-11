Chiede aiuto alla Vigilanza ma poi non risponde più al telefono: anziana salvata

CEGLIE MESSAPICA - Ha lanciato l'allarme alla sala operativa della Eurosecurity e poi è stata colta da malore non riuscendo più a rispondere al telefono. Per fortuna una pattuglia si è precipitata in suo aiuto riuscendo a trovarla ancora in vita e attivando i soccorsi del caso. Mattinata movimentata quella di oggi in contrada Petrelli a Ceglie Messapica. Il segnale alla sala operativa è stato lanciato alle 9.22. Un'anziana ha chiesto aiuto attraverso un dispositivo di emergenza collegato con la centrale della Eurosecurity. La donna richiamata telefonicamente, però, non ha risposto così una pattuglia si è precipitata in suo aiuto, allertando anche carabinieri e 118. All'arrivo dei soccorsi era distesa sul salotto in preda a un malore, è stata subito portata in ospedale.