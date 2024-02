Chili di marijuana e contanti nascosti in casa: un arresto

CEGLIE MESSAPICA - Deteneva sostanze stupefacenti, presumibilmente ai fini dello spaccio. Per questo, un 57enne è stato arrestato dai carabinieri di Mesagne e del Nor di San Vito dei Normanni a seguito di due perquisizioni, una domiciliare a Ceglie Messapica ed una veicolare.

Durante i controlli, sono stati rinvenuti 8 chilogrammi di marijuana nascosta all’interno di sacchi e contenitori vari; 200 grammi di hashish suddivisi in due panetti; due bilancini elettronici di precisione funzionanti e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre, i militari hanno reperito la somma contante di mille euro. Tutto il materiale citato, insieme allo smartphone dell'uomo, è stato sequestrato.

La sostanza stupefacente era stata nascosta in più punti dell'abitazione in cui l'uomo abitava, sita nelle campagne di Ceglie e distante dal centro abitato. Nello specifico, all'interno di una veranda, in un deposito dell’abitazione e all’interno di un fuoristrada.

Nella giornata di martedì (20 febbraio), il 57enne è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi su disposizione dell’autorità giudiziaria.

