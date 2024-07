Licenza sospesa dopo la sparatoria: lido chiuso per 7 giorni

BRINDISI - Chiuso per 7 giorni, a partire dall'11 luglio, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, Lido Risorgimento, sito sulla litoranea nord di Brindisi. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia di Brindisi, Giampiero Lionetti, in seguito a una comunicazione trasmessa dalla Squadra mobile nell'ambito delle indagini avviate dopo la gambizzazione verificatasi all'esterno del lido il 22 giugno scorso.

Vennero esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro due persone, un 61enne e di un 43enne. I due si trovavano in strada: uno a piedi, l’altro su una moto. Finirono in ospedale. "L’attività investigativa ha consentito di identificare le persone coinvolte e la dinamica dei fatti che erano iniziati all’interno dello stesso per poi protrarsi al suo esterno sulla pubblica via a quell’ora particolarmente frequentata anche da famiglie". Si legge in una nota della questura.

"L’istruttoria compiuta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Brindisi ha evidenziato il grave allarme sociale costituito dalla presenza all’interno dello stabilimento balneare di persone pericolose ed armate. Pertanto, si è proceduto a sanzionare la condotta del gestore e dei soci dell’esercizio pubblico per aver consentito all’interno del locale la presenza di persone pericolose per l’ordine pubblico e la commissione di reati".

