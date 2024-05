Chiuso un bar abusivo in pieno centro storico: non aveva titolo abilitativo

OSTUNI - Un bar posizionato nel centro storico di Ostuni è stato chiuso, con ordinanza del Comune: era praticamente abusivo. La decisione arriva proprio nel momento in cui la Città Bianca si prepara per la stagione estiva, mentre i turisti già cominciano a popolare il caratteristico e rinomato centro. L'attività oggetto dei controlli del Comune sorgeva proprio nelle vicinanze di una zona già oggetto di intervento dell'ente: un paio di settimane fa vennero infatti abbattute delle opere abusive realizzate nelle vicinanze (leggi l'articolo).

Tornando alla chiusura, l'ordinanza del dirigente del settore Pianificazione e Gestione del territorio Suap è la numero 102 del 2 maggio 2024. Nell'atto del Comune viene specificato che la chiusura dell'esercizio commerciale è motivata dall'assenza di titolo abilitativo: il 26 aprile 2024 gli agenti della polizia locale, nel primo pomeriggio, "hanno accertato la palese trasformazione dell'esercizio commerciale di vicinato in pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande".

Il titolare, insomma, avrebbe violato l'articolo 39 della legge regionale numero 24 del 2105, il "Codice del commercio". Gli agenti hanno inoltre irrogato la relativa sanzione amministrativa, prevista dalla medesima legge. Il titolare dell'attività è stato sanzionato per 5 mila euro. Gli è stato inoltre intimato di "cessare immediatamente l'attività abusivamente attivata". La somministrazione di alimenti e bevande non andava insomma operata in quel locale.