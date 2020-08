Perrino: il varco visitatori chiuso per lavori. Due giorni fa la riapertura

BRINDISI – Due giorni fa la riapertura. Oggi (venerdì 7 agosto) la chiusura, per lavori. Il nuovo ingresso visitatori dell’ospedale Perrino di Brindisi non ha superato il test della pioggia che si è abbattuta due giorni fa (martedì 5 agosto). Il varco 2 presentava due grosse criticità: l’assenza di una pensilina e il dissesto di una fila di mattonelle situate poco dopo il cancello. Una traballante pedana in pallet era stata sistemata a mo di toppa, con rischi evidenti per gli anziani con difficoltà deambulatorie. Disagi anche per gli addetti ai controlli, costretti a presidiare per ore l'accesso, senza alcun riparo dal sole e dalle intemperie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Asl Brindisi, quindi, è dovuta correre ai ripari, chiudendo momentaneamente il cancello. Certo, sarebbe stato meglio agire prima di riaprire il varco ai visitatori, visto che le problematiche emerse martedì erano ben note.

Gallery