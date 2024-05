G7, aeroporto: disposta chiusura del parcheggio gestito dalla Multiservizi

BRINDISI – Il parcheggio aeroportuale gestito dalla Brindisi Multiservizi, antistante alla chiesa di Santa Maria del Casale, sarà chiuso dalle ore 7 dell’11 giugno alle ore 24 del 15 giugno. Lo prevede un’ordinanza a firma del dirigente dell’Urbanistica del Comune di Brindisi, Fabio Lacinio. SI tratta di una misura di sicurezza adottata sulla base delle indicazioni fornite dal questore Giampietro Lionetti, in vista del G7 in programma da 13 al 15 giugno.

Nuovo parcheggio

In previsione della chiusura di quest’area di sosta, il commissario straordinario per il G7, Fulvio Maria Soccodato, ha disposto la realizzazione di un parcheggio adiacente a quello gestito dalla Bms, con capienza di almeno 250 posti auto. Una volta terminato il vertice internazionale, anche questo parcheggio sarò gestito dalla società in house del Comune di Brindisi.

Chiusura aeroporto e viabilità

Va ricordato che l’aeroporto del Salento sarà chiuso dalle ore 19.00 alle ore 23.00 del 13 giugno 2024. Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale aveva emesso un’ordinanza in materia di viabilità che interessa anche le strade limitrofe allo scalo aeroportuale.

In particolare, dalle ore 07:00 dell’11 giugno 2024 sino alle ore 13:00 del giorno 16 giugno 2024, vigerà il divieto di transito e di sosta della viabilità che conduce alla chiesa di Santa Maria del Casale. Il divieto riguarda il tratto di strada con accesso dalla via Contrada Baroncino fra i due parcheggi gestiti dalla Brindisi Multiservizi (P8) e da Saba (P9), fino alla delimitazione costituita da una sbarra di accesso e da talune fioriere, di tutta l’area antistante la chiesa di Santa Maria del Casale, nonché, sul versante opposto, del tratto di strada che, partendo da via Maestri del Lavoro d’Italia/via Ruggero De Simone, costeggia la recinzione dell’aeroporto sino all’altezza di due grosse fioriere antistanti la predetta Chiesa, nonché della via senza nome da cui si accede all’area dell’impianto sportivo Stadio Franco Fanuzzi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui