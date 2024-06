G7, cena di gala al Castello Svevo: le attività commerciali che resteranno chiuse

BRINDISI – Negozi, bar, ristoranti, distributori di benzina, asili nido e altre attività ancora dovranno restare chiusi per la giornata del 13 giugno. Lo impongono le stringenti misure di sicurezza attuate dal sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchiona, sulla base delle indicazioni fornite dalla questura, in vista della cena di gala del G7 in programma la sera del 13 giugno, presso il Castello Svevo. Di seguito le disposizioni adottate dal primo cittadino.

Attività scolastiche e ludico ricrative

Dalle ore 15:00 del 13 giugno e sino a cessate esigenze, la sospensione di attività scolastiche-ludico-ricreative private attestate lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, e più precisamente:Asilo “Creattivamente”; Via Provinciale San Vito civ.4; European High School; Via Nicola Brandi civ.24; High Scool; Via Nicola Brandi civ.14; Ludoteca “Crazy Jungle”; Via Ruggero de Simone civ.5; Laser Game; Via Ruggero de Simone civ.3; Circolo del Tennis; Via Ettore Ciciriello s.n.; Centro sportivo “Alerin / Scuola di calcio Nitor”; Via Ruggero de Simone civ.13: Stadio comunale; Via Benedetto Brin.

Distributori di benzina

Dalle ore 7:00 del 13 giugno 2024 fino a cessate esigenze: la sospensione di erogazione di carburante al dettaglio presso i distributori attestati lungo le arterie stradali interessate dagli itinerari delle Delegazioni, nonché lungo gli assi viari inclusi nell’area di Sicurezza, come di seguito specificato: Distributore 2P; Via Maestri del Lavoro civ.12; Distributore Esso; Strada Prov.le per San Vito civ.126/A; Distributore Tamoil; Via Ettore Ciciriello civ.1; Distributore Tamoli; Via Provinciale San Vito civ.183; Distributore Q8; Via Provinciale San Vito civ.110ù

Negozi, bar, ristoranti

Dalle ore 15:00 del 13 giugno 2024 sino alle ore 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione delle attività commerciali, anche dedite alla somministrazione di bevande e alimenti, incluse nell’Aarea di sicurezza come individuata dall’Ordinanza Prefettizia: Via Ciciriello (Altezza Circolo del Tennis) — Ex Collegio Navale Niccolò Tommaseo -Bosco urbano Tommaseo-Via Prov. S. Vito (Chiusure: via del Lavoro-V. Vico Lungo — Via Madonna del Dolcecanto -V. Osanna- V. Ariete - V. Arcione- Crocevia Caprai - V. Corte Delfino - V. Delfino) - V. Ponte Ferroviario (Chiusura: esterno cavalcavia/civ. 27) — V. Ottaviano — V. Carpentieri (Chiusura: civ. 5A/altezza Porta Napoli) — V. Cristoforo Colombo (Chiusura: Incrocio V. Carmine/altezza Porta Napoli) — V. Dè Caracciolo — V. Rodi (da V. Dè Caracciolo a V. Taccone) — Via Taccone (da V. Rodi; Chiusura V. Gorizia — V. S. Margherita — Incrocio V. Monopoli) — Via Cittadella Nuova — V. Madonna della Neve (Chiusura: civ. 15 — Incrocio V. Cittadella) — V. Cittadella - V. Sant’Aloy (da V. Cittadella) — Largo Guglielmo Da Brindisi (Chiusura: civ. 8/30 — civ 10/transennamento) - Via Scarano (Chiusura: Scalinata V. Fusco -Scalinata Pendio Fontana) — V. Scarano/L. go Sciabiche — L. go Sciabiche/ V. Tahon De Revel (Chiusura: da Ristorante La Nassa fino a estremità banchina lato mare) — Via Amerigo Vespucci].

Dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle ore 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione delle attività commerciali, anche dedite alla somministrazione di bevande e alimenti site in Via Amerigo Vespucci

Carrozzerie

Dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle ore 00:00 del 14 giugno, e comunque fino a cessate esigenze, chiusura delle “Carrozzerie Grasselli S.r.l.” sita in Via Maestri del Lavoro d’Italia civ.2

Bar e chioschi

Dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, divieto di vendita da asporto di bevande, con obbligo di somministrazione in contenitori di carta e/o plastica in Via del Lavoro e all’interno del perimetro urbano di seguito meglio indicato: Via Prov.le San Vito, Via Bastioni S.Giorgio, Via Bastioni Carlo V, Via Bastioni S.Giacomo, Via del Mare, Via Regina Margherita, Via L.Flacco

Dalle ore 00:00 del 13 giugno sino alle 01:00 del 14 giugno 2024, e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione delle attività dei chioschi siti in Piazza Crispi civ.153 e Piazza Crispi angolo Via Bastioni Carlo V.

