Ciliegia di traverso, donna rischia di soffocare: salvata da guardia giurata

LATIANO - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Latiano: una donna stava per soffocare a causa di una ciliegia andata di traverso. Il tempestivo intervento di una guardia giurata fuori servizio ha evitato il peggio.

E’ accaduto poco dopo le 12.30. Angelo Tetesi, guardia particolare giurata di San Michele Salentino in servizio alla Mondialpol, stava transitando in una via di Latiano quando ha notato una ragazza africana piegata su se stessa. Si è immediatamente precipitato in suo aiuto rendendosi subito conto che stava per soffocare. Le ha dato alcuni colpi alla spalla ricordando la nota manovra di disostruzione delle vie aree (Manovra di Heimlich) e nel giro di pochi secondi la ragazza ha espulso una ciliegia. Da lì in poi ha ripreso nuovamente a respirare, il vigilante si è offerto di portarla in ospedale ma la donna si è rifiutata. Alla scena hanno assistito alcuni ragazzini che non hanno esitato ad applaudire la guardia giurata.