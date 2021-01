Attività venatoria in zona rossa, sanzionato un cacciatore

CISTERNINO - Un cacciatore è stato fermato e sanzionato dai carabinieri per essere stato sorpreso a svolgere attività venatoria in zona rossa prevista dal decreto legge di Natale. Il fatto si è verificato domenica pomeriggio, 3 dicembre 2021, a Cisternino in contrada Pico. La chiamata alle forze dell'ordine ha fatto si che sul posto intervenisse la pattuglia dei carabinieri che ha sopreso l'uomo che nel frattempo rientrava dall'attività. Identificato, è stato multato con una sanzione amministrativa.