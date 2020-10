Auto in fiamme nel centro abitato: al vaglio le telecamere nella zona

CISTERNINO - E' stato spento intorno alle 5:30 di questa mattina, dai vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, l'incendio che ha distrutto una Fiat 500 parcheggiata in via Gravina di Castro, nel centro abitato di Cisternino. Sul posto non sono stati ritrovati elementi che facciano pensare ad un'incendio doloso ma sono al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.