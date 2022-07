Cane spaventato da uno sparo fugge in strada, investito e ucciso da un'auto

CISTERNINO - Fuggiva da uno sparo perchè spaventato ma, attraversando la strada, è stato investito da un'automobilista che non si è fermato nemmeno a prestare soccorso. Così, sanguinante, il cane si è trascinato sul ciglio dove è stato soccorso dopo alcune ore da un volontario dell'Enpa, trasportato d'urgenza in una clinica veterinaria di Locorotondo dove è deceduto poco dopo. La triste storia arriva da Cisternino, in particolare da contrada Sisto. Una storia dai contorni ancora poco chiari, tanto per i volontari animalisti che per le forze dell'ordine. Il cane, un meticcio di poco più di un anno, secondo il racconto del volontario che lo ha soccorso, pare abbia un proprietario considerando che era provvisto di collare ma era sprovvisto di microchip. Quindi, di fatto, un randagio. Lo si vedeva gironzonale comunque nella zona.

Quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 luglio 2022) è sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine grazie anche alle testimonianze di alcuni abitanti che avrebbero udito alcuni spari molto vicini dal luogo dove è stato rinvenuto il quattro zampe. E' da verificare, infatti, se gli spari fossero indirizzati al cane, considerando che non è periodo di caccia prima di tutto. Dalle radiografie fatte all'animale pare sia visibile un frammento di proiettile ma, tanto il volontario che le forze dell'ordine, sono in attesa del referto medico per poter procedere con denunce e indagini più approfondite.

"Siamo di fronte a barbarie - commenta Giancarlo Rizzo - perchè quel povero animale poteva salvarsi se chi lo ha investito si fosse fermato a soccorrerlo. Non potevo aspettare l'arrivo da Mesagne del veterinario reperibile nonostante fossi a conoscenza della procedura perchè il comando della polizia locale si è subito attivato. Il cane stava male, perdeva sangue. Non ci ho pensato due volte, insieme ad un ragazzo lo abbiamo avvolto in una coperta e portato nella clinica più vicina a Locorotondo. Mi auguro che quel frammento visibile sulle radiografie non sia la prova di uno sparo diretto al cane. Perchè non voglio immaginare se quello sparo fosse finito su una persona, su un bambino, in pieno giorno. In caso contrario procederemo ad una denuncia contro ignoti e faremo di tutto per risalire a chi si è macchiato di un brutale reato."