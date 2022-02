Furgone a fuoco nelle campagne mentre è in marcia, paura per il guidatore

CISTERNINO - Prima il fumo, poi una vampata. Il conducente del furgone, protagonista della vicenda, è sceso subito e ha allertato i vigili del fuoco. E' accaduto questa mattina, sabato 26 febbraio, nelle campagne di Cisternino, in contrada Caranna, per la precisione. Il rogo è divampato prima delle 8 mentre il mezzo era in marcia. Fortunatamente, il conducente è illeso.

I vigili del fuoco sono giunti sul luogo per domare le fiamme, partite dalla parte anteriore del mezzo. Come si evince dalle foto pubblicate, il furgone è andato parzialmente distrutto. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cisternino, dipendenti dalla compagnia di Fasano. Le cause del rogo sono sicuramente accidentali.