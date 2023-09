Lotta ai furti in estate: i carabinieri recuperano cinque auto rubate

CISTERNINO - I carabinieri tracciano il bilancio della loro attività estiva di contrasto ai reati predatori a Cisternino: si segnala il ritrovamento di cinque auto rubate. A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel comune della Valle d'Itria nei giorni scorsi, i militari dei reparti dipendenti dalla compagnia di Fasano hanno anche effettuato altre attività. Hanno denunciato in stato di libertà un uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, controllato alla guida della propria autovettura, a seguito di accertamento etilometrico, è risultato con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata. Hanno inoltre controllato circa 50 veicoli, identificato circa 70 persone e ispezionato vari esercizi pubblici.

Questi servizi di controllo del territorio, finalizzati al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, rientrano all'interno di una serie di più ampi dispositivi eseguiti su impulso della compagnia carabinieri di Fasano durante tutto l'arco estivo sia nel territorio del comune di Cisternino che in quelli limitrofi di Fasano e Ostuni. Si legge in una nota ufficiale dei militari: "I servizi sono stati finalizzati anche ad assicurare una cornice di serenità ai cittadini che, in considerazione della stagione estiva, si sono riversati sui luoghi di aggregazione, nei locali pubblici e di intrattenimento e nelle piazze per seguire le varie manifestazioni".

Nello specifico, la stazione carabinieri di Cisternino ha incrementato i servizi "automontati" nei centri abitati e presso le località isolate del proprio comune, affiancando alle pattuglie in auto diversi servizi appiedati, così da poter effettuare controlli ancor più capillari. Durante tutto l'arco estivo, i militari della locale stazione, supportati anche dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Fasano, hanno eseguito diverse perquisizioni tra personali e domiciliari, controllato circa 800 veicoli, identificato più di 1.000 persone, ispezionato numerosi esercizi pubblici ed elevato varie contravvenzioni al Codice della Strada.

All'esito dei vari servizi svolti sono state altresì segnalate 15 persone alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, denunciate in stato di libertà sette persone controllate alla guida di un’autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica e risultate positive al test alcolemico e tre persone per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Nel corso delle varie attività quotidiane sono state altresì rinvenute cinque autovetture risultate oggetto di furto e restituite ai legittimi proprietari.

Oltre ai vari servizi di controllo sul territorio, i militari hanno posto particolare attenzione anche alle fasce più deboli della cittadinanza, sovente preda di malintenzionati. In virtù di ciò rientrano i seminari divulgativi per la diffusione della prevenzione alle truffe in danno di persone anziane in cui si focalizza l'attenzione, in particolar modo, alle strategie di contrasto ai vari modus operandi attuati dai malfattori.

Alla luce dei positivi riscontri ottenuti, i predetti servizi ad "alto impatto" proseguiranno anche nelle prossime settimane e saranno riproposti nelle festività e ricorrenze che saranno connotate da maggiori spostamenti dei cittadini, concludono i carabinieri.