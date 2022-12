Rapina in pieno giorno in un alimentari: passamontagna sul volto e via con i soldi

CISTERNINO - L'irruzione in un alimentari nel centro cittadino e poi la fuga con il bottino. Mattinata movimentata a Cisternino dove un uomo, a volto coperto con passamontagana e mostrando l'impugnatura della pistola che usciva dalla tasca, ha messo a segno una rapina in un piccolo negozietto in via Principessa Mafalda. Tutto è accaduto intorno alle 8 di oggi (martedì 13 dicembre 2022) mentre a poche decine di metri erano in corso i festeggiamenti di Santa Lucia, festa molto sentita nella comunità del piccolo centro della Valle d'Itria. L'uomo, quindi, a viso coperto è entrato nell'esercizio commerciale e si è fatto consegnare il denaro che ammonterebbe a circa 200 euro. La rapina è avventa a pochi metri dal negozio "Acqua&Sapone" avvenuta il 21 dicembre 2021. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Fasano che coordinano le indagini.