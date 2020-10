Nella notte il rogo del deposito di legna di una villa: intervento dei vigili del fuoco

OSTUNI - Prima i vicini che li avvisano: "C'è del fumo che proviene dalla vostra abitazione". Poi la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre nelle campagne tra Ostuni e Cisternino. Sul posto anche gli agenti del commissariato della Città bianca. E' accaduto precisamente in contrada Galante, intorno alle 23.30 di ieri sera. A fuoco un deposito di legna poco distante da una villetta. Quando è scoppiato, i proprietari non erano in casa. Il vento soffiava forte, sono dovute intervenire tre squadre dei vigili del fuoco (dei distaccamenti di Ostuni, Brindisi e Martina Franca), con due impegnate a domare il rogo e la terza che faceva la spola per trasportare l'acqua. Ne è servita tanta, ma alla fine, intorno alle tre del mattino, i vigili del fuoco hanno avuto la meglio: le fiamme non sono arrivate alla villetta. Ora i poliziotti del commissariato di Ostuni stanno svolgendo indagini a 360 gradi, in attesa della perizia dei vigili del fuoco.

Articolo aggiornato alle 09:15