Panetti di hascisc e dosi di cocaina in camera da letto: arrestato un giovane

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Aveva nascosto hascisc e cocaina all’interno della sua abitazione, per un totale di oltre 162 grammi di sostanza stupefacente. Un 22enne di San Pancrazio Salentino è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio dio droga.

Il giovane è stato fermato mentre procedeva alla guida della propria auto. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, i militari hanno proceduto con una perquisizione veicolare e domiciliare.

Durante la perquisizione, all’interno della camera da letto, sono stati trovati: due panetti di hashish del peso rispettivamente di grammi 100 e 30; 6,8 grammi di hashish suddivisi in 3 dosi; un involucro contenente grammi 20 di cocaina; 5,5 grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi; un bilancino di precisione; materiale per il confezionamento.

Complessivamente sono stati rinvenuti e sequestrati:136,8 grammi di hashish; 25,5 grammi di cocaina.

“In considerazione del quantitativo e delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità del giovane – si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi - tenuto conto, tra l’altro, del possesso di un bilancino di precisone perfettamente funzionante e di materiale per il confezionamento, è apparso evidente che le stesse fossero destinate allo spaccio”.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il giovane è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui