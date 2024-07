Cocaina nascosta in un armadio a muro: dopo perquisizione scatta l'arresto

TORCHIAROLO - Dopo la perquisizione in casa scatta l'arresto in flagranza. Il fatto si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, a Torchiarolo. I carabinieri hanno effettuato l'operazione in casa di una 40enne, rinvenendo 700 grammi di cocaina nascosti in un armadio a muro. Condotta in caserma per le formalità di rito, la donna è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari.

