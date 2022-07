Incontro shock nelle campagne: un uomo si imbatte in un coccodrillo, scatta la foto e poi fugge

FRANCAVILLA FONTANA - Un coccodrillo (o alligatore) a spasso nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. Può sembrare uno scherzo ma da quanto racconta il cittadino che ha avuto l'incontro ravvicinato con il rettile è tutto vero. E' riuscito anche a scattare una foto prima di fuggire. La notizia è stata riportata dal giornale www.lostrillonenews.it a cui il lettore ha inviato la segnalazione corredata di foto.

“Questa mattina ero in giro tra le campagne sulla via di Villa Castelli quando ho sentito un rumore tipo fruscio, mi sono girato e ho fatto la foto, poi ho preso paura e sono fuggito. Non sembrava pericoloso ma comunque era più grande delle solite lucertole che vedo ogni giorno. Non so se qualcun altro ha notato questo strano animale”.