Delitto Carvone, spunta un nuovo pentito: "Ferrarese si è autoaccusato dell'omicidio"

BRINDISI – Un nuovo collaboratore di giustizia ha reso delle dichiarazioni sull’omicidio di Giampiero Carvone, confermando la responsabilità dell’unico imputato per il delitto: il 27enne Giuseppe Ferrarese. Si tratta del 49enne Emanuele Guarini, condannato a 30 anni di reclusione con sentenza diventata definitiva nel 2021, per l’omicidio di Nicolai Lippolis, commesso in Montenegro nel settembre 1998.

L’avvio del percorso di collaborazione di Guarini è stato comunicato dal pm della Dda di Lecce, Carmen Ruggiero, all’inizio di una nuova udienza del processo a carico di Giuseppe Ferrarese e di Orlando Carella, accusato solo di minacce nei confronti della testimone chiave, che si è celebrata stamattina (martedì 26 settembre) presso la corte d'assise di Brindisi (presidente Maurizio Saso, a latere il giudice togato Simone Orazio e la giuria popolare). Entrambi gli imputati erano presenti in aula, assistiti dai rispettivi avvocati: Cosimo Lodeserto ed Emanuala De Francesco per quanto riguarda Ferrarese; Giuseppe Guastella per quel che concerne Carella.

Le rivelazioni

Da quanto rivelato da Guarini, Ferrarese si sarebbe autoaccusato dell’omicidio durante una conversazione avvenuta in carcere. I verbali resi dal collaboratore di giustizia saranno acquisiti nei prossimi giorni dai legali. Dopo questo colpo di scena, l’udienza è proseguita con la testimonianza dei genitori di Carvone, costituitisi parte civile nel processo, assistiti dall’avvocato Marcello Tamburini. Entrambi hanno confermato quanto già dichiarato in passato. Infine ha testimoniato un poliziotto della Scientifica di Bari che ha effettuato i rilievi balistici.

Il delitto

Carvone fu ucciso davanti all’ingresso della sua abitazione in via Tevere, al rione Perrino, la notte del 10 settembre 2019. Aveva 19 anni. Fu colpito alla testa da un proiettile partito da una pistola calibro 7,65. Secondo l’accusa fu Giuseppe Ferrarese ad aprire il fuoco. Il giovane è accusato di omicidio aggravato dal fine di agevolare le attività del clan brindisino della Scu capeggiato da Andrea Romano e di porto illegale in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65.

Il movente è stato individuato in un “un furto d'auto e del successivo danneggiamento della stessa - si legge nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lecce, Giulia Proto, nel giugno 2022 - dovuto ad un sinistro stradale, furto perpetrato in danno di persone 'sbagliate'”. Ma Carvone sarebbe morto “fondamentalmente per avere fatto l''infame' – scrive ancora il gip - avendo riferito ad un uomo di spessore, assai temuto, i nomi dei suoi complici nel furto”, tra cui proprio Giuseppe Ferrarese.

Le rivelazioni di una giovane brindisina hanno avuto un ruolo determinante in un’inchiesta che inizialmente aveva preso altre direzioni. Si tratta appunto della testimone chiave che ha smentito l’alibi fornito da Ferrarese agli investigatori. Questi infatti riferì che la notte dell’omicidio si trovava presso l’abitazione della ragazza e da lì avrebbe sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco. Ferrarese avrebbe quindi chiesto alla giovane di confermare tale racconto, nel caso in cui fosse stata ascoltata dalla polizia. A carico dell’imputato anche le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia.

La prossima udienza si svolgerà il 17 ottobre 2023, quando saranno ascoltati altri investigatori, fra cui la dirigente della Squadra Mobile di Brindisi.