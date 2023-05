Infastidisce i passanti e mostra un coltello nei pressi di un supermercato: fermato

BRINDISI - Nella tarda mattinata di lunedì (8 maggio), un giovane cittadino del Gambia si aggirava nei pressi di un supermercato, infastidendo sia i dipendenti che i clienti dell’esercizio pubblico. E' quanto accaduto nella zona Centro storico di Brindisi.

Una volta uscito dal supermercato, i passanti hanno intimato al soggetto di allontanarsi e - mentre saliva sulla sua bicilcletta - pur senza minacciare direttamente nessuno, ha esibito un coltello multiuso (che teneva in tasca) con la lama lunga circa 10 cm. L'accaduto ha comprensibilmente spaventato le persone presenti.

Poco più tardi, dopo le segnalazioni pervenute in Questura, una volante della polizia lo ha individuato ad alcune centinaia di metri dal luogo. La perquisizione eseguita dai poliziotti ha permesso di rinvenire in una tasca del pantalone il coltello, che è stato sequestrato.

Il giovane, al termine degli atti di rito, è stato indagato per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura, sono stati approfonditi gli accertamenti in ordine alla sua posizione amministrativa sul territorio nazionale. Da quanto appurato, il suo permesso di soggiorno è scaduto senza che venisse formalizzata una richiesta di rinnovo. Pertanto, dato il suo status di “irregolare” sul territorio dello Stato, il cittadino gambiano è stato accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri con “ordine di trattenimento” del questore in attesa di essere espulso dal territorio nazionale.