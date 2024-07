Come la cocaina girava nella movida: i dettagli dietro al blitz della polizia

MESAGNE - I canali di rifornimento erano diversi. La droga trattata, perlopiù cocaina. Gli episodi ricostruiti, anche in diretta, dagli agenti del commissariato di Mesagne, molteplici. La lettura delle carte alla base del blitz condotto ieri, giovedì 11 luglio 2024, dai poliziotti offre uno spaccato di vita, di parte di quanto accade nella movida. Non tutti, ovviamente, ricorrono allo sballo ma, per usare le parole della gip del tribunale di Brindisi Barbara Nestore, "lo scenario che se ne ricava è sconfortante". Si parla della ricerca di droga a basso costo, ma che porta ingenti guadagni nelle tasche dei venditori, come si evince dall'inchiesta "Piazza Pulita", coordinata dal sostituto procuratore Alfredo Manca. Sono 18 i soggetti coinvolti: cinque condotti in carcere, nove agli arresti domiciliari e tre sottoposti al divieto di dimora, più un indagato a piede libero. E non mancano gli episodi di violenza.

L'aggressione alla base dell'indagine

Le ore passate dagli agenti del commissariato, guidati dal vice questore Giuseppe Massaro, hanno portato diversi frutti: un giro di droga - non solo "bamba", ma anche hashish e marijuana - stroncato. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Nestore riassume, con 16 ipotesi di reato, quanto accadeva nei pressi dei locali della movida, nei luoghi frequentati da giovani e meno giovani. Ci sono indagati poco più che ragazzini, affiancati da gente esperta e già nota alle forze dell'ordine. Non tutti i locali "interessati" nelle vicinanze dalle attività di spaccio sono direttamente coinvolti. I residenti, quelli sì che sono interessati, ma perché esasperati per quanto a volte accade.

Sono proprio loro, la notte dell'11 settembre 2022, ad allertare i poliziotti. Uno degli odierni indagati, Angelo Raffaele D'Ancona (37 anni, nato a Mesagne, attualmente ai domiciliari per questi fatti) subisce un'aggressione. E non denuncia. Gli agenti però si attivano. E capiscono che nel locale da lui gestito qualcosa non va. Dall'indagine si evince che, dopo l'orario di chiusura, il locale rimaneva aperto per consentire ad alcune persone di consumare cocaina in libertà. Un suo dipendente sarebbe anche stato pagato direttamente in cocaina.

Non solo droga, anche violenza

Stando proprio alla ricostruzione degli investigatori, D'Ancona si sarebbe rifornito attraverso vari canali, per poi cedere a sua volta la cocaina. Le indagini sono durate più di un anno: sono una ventina le cessioni documentate. I suoi fornitori sarebbero stati Alessio Curto (24 anni, nato a Brindisi, attualmente ai domiciliari), Orlando Dellegrottaglie (51 anni, nato a Mesagne, ai domiciliari), i fratelli Andrea Argentieri (28 anni, nato a Mesagne, in carcere) e Luca Argentieri (24 anni, nato a Mesagne, ai domiciliari), Andrea Massafra (33 anni, nato a Mesagne, ai domiciliari).

E ancora: il gruppo dei torresi, composto da Giuseppe Missere (33 anni, nato a Mesagne, in carcere), Gianpiero Morleo (32 anni, nato a Brindisi, ai domiciliari), Christian De Nuzzo (25 anni, nato a Mesagne, ai domiciliari) e Antonio De Prezzo (23 anni, nato a Brindisi, ai domiciliari), oltre a Raffaele De Marco (58 anni, nato a Cellino San Marco, in carcere). Non solo droga, anche presunti episodi di violenza: Alessio Curto e Antonio Romano (26 anni, nato a Mesagne) devono rispondere di violenza privata e lesioni personali aggravate. Avrebbero pestato a sangue un uomo, forse per un debito di droga non pagato. Altri due soggetti avrebbero partecipato all'aggressione.

Un puzzle "sconfortante"

Sempre Alessio Curto avrebbe partecipato a un altro violento pestaggio, risalente al 4 settembre 2023. Insieme a Mattia Curto (21 anni, nato a Brindisi, divieto di dimora), Dylan Accolli (22 anni, nato a Brindisi, divieto di dimora) e altri due soggetti non identificati avrebbero picchiato un uomo. Sarebbero 52 i colpi inferti, anche mentre la vittima era a terra. Fin qui, le indagini degli agenti, che comunque proseguono. La "caccia grossa" è indirizzata a disarticolare i canali di rifornimento, anche transnazionali. E quando il narcotraffico si alza di livello, sicuramente la criminalità organizzata non sta a guardare. In queste terre si chiama Sacra Corona Unita.

In questa indagine non c'è traccia di Scu, né di reato associativo. I poliziotti, nonostante un clima di omertà latente, sono stati capaci di ricostruire tante tessere che poi fanno un puzzle completo. E il disegno, per usare sempre le parole della gip Nestore, è sconfortante. Le indagini, comunque, non sono ancora chiuse. Si tratta di persone indagate che rispondono di ipotesi di reato, nessuna condanna per loro, né per la movida, va detto. Da lunedì 15 luglio si comincia con gli interrogatori di garanzia, condotti dalla giudice brindisina. Gli indagati, assistiti dai propri legali, potranno fornire la propria versione dei fatti.

