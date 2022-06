Assalto a gioielleria del centro commerciale: commesse attivano i fumogeni

MESAGNE – I fumogeni no, non se li aspettavano. Grazie alla tempestività con cui le commesse hanno attivato il sistema d’allarme, è andata male a una banda di rapinatori che ha fatto irruzione nel centro commerciale Appia Antica di Mesagne, con l’obiettivo di svaligiare la gioielleria Follie D’Oro. E’ accaduto intorno alle ore 10 di oggi (venerdì 10 giugno). Da quanto appreso sarebbero entrati in azione tre uomini, a bordo di due scooter. I malfattori hanno raggiunto una porta di sicurezza. Poi, mentre uno faceva da palo, gli altri due, con volti coperti da casco integrale e muniti di arnesi da scasso, sono entrati nella galleria, dirigendosi verso la gioielleria.

Allarmate dall’arrivo di quei due soggetti a dir poco sospetti, le dipendenti hanno avuto la freddezza di attivare il dispositivo antifurto. La cortina fumogena emessa dall’impianto ha colto di sorpresa i delinquenti, che ha quel punto hanno dovuto fare marcia indietro e una volta tornati a bordo dello scooter, sono fuggiti insieme al terzo complice.

All’interno del centro commerciale si trovavano ancora numerosi clienti. Non tutti hanno realizzato cosa stesse accadendo. Quei concitati momenti sono stati vissuti con paura e apprensione, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Nel giro di pochi minuti si è recata sul posto una volante del commissariato di polizia di Mesagne al comando del vicequestore Giuseppe Massaro. L’area del blitz è stata delimitata. Gli esperti della Scientifica sono alla ricerca di eventuali impronte lasciate dai rapinatori. Contemporaneamente si procede con l’acquisizione delle immagini riprese dalle telecamere e l’ascolto delle testimonianze. Si indaga a ritmo serrato per individuare i responsabili.