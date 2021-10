Compra una consolle online, ma è una truffa: denunciata una donna

TORCHIAROLO – A Torchiarolo, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato una 21enne cittadina britannica, residente in Bologna, per truffa. In particolare, la donna dopo aver messo in vendita su internet la consolle di un videogiochi al prezzo di 450 euro, ha riscosso la somma richiesta mediante ricarica postepay senza spedire la merce all’acquirente il quale ha presentato denuncia per il danno subito.