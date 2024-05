Pensionato travolto da esplosione in casa: il Comune si fa carico dei funerali

CAROVIGNO – Carovigno si appresta a dare l’addio a Cosimo Guarini. Domani (sabato 4 maggio), alle ore 15.30, presso la chiesa di Santa Maria del soccorso, si svolgeranno i funerali del 66enne morto all’alba dello scorso 24 aprile, a seguito dell’esplosione che ha distrutto la sua abitazione in via Salvatore Di Giacomo, nella periferia di Carovigno. Guarini sarà accompagnato nel suo ultimo viaggio dai due fratelli e dalla sorella, rientrata dalla Germania.

Il dramma si è consumato intorno alle ore 6.40 del mattino. Devastante la deflagrazione che ha provocato il crollo del solaio della casa al pian terreno in cui risiedeva il pensionato, provocata da una fuoriuscita di gas dalla bombola della stufetta. Gli infissi e i detriti sono stati scagliati sulla strada. L’immobile, sventrato, con ogni probabilità dovrà essere demolito.

Descritto da tutti come una persona tranquilla e riservata, Guarini era noto con il soprannome di “gamberino”. Viveva da solo da circa un anno, dopo la morte della madre. Non si era mai sposato e non aveva figli. Di tutte le spese del funerale (oneri dell’agenzia funebre, oneri comunali e cimiteriali) si sta facendo carico l’amministrazione comunale.

