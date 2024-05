Caserma dei carabinieri venduta all'Arma: il Comune incassa 250mila euro

TORRE SANTA SUSANNA – La stazione dei carabinieri di Torre Santa Susanna passa ufficialmente dalla locale amministrazione all’Arma dei carabinieri. Il Comune incasserà 250mila euro per la cessione dell’immobile all’Agenzia del Demanio, che a sua volta lo consegnerà alla benemerita.

Il rogito è stato firmato stamattina (martedì 21 maggio) presso la sala consiliare del municipio di Torre, in presenza del sindaco Michele Saccomanno, del comandante della legione carabinieri Puglia, Ubaldo Del Monaco, del vicesindaco Nico Tieni e di un funzionario dell’Agenzia del Demanio.

L’edificio è situato in via Oria. Originariamente ospitava una scuola. Fra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 è stato convertito in caserma. In precedenza la stazione dell’Arma era situata in via Roma. Il fabbricato comprende anche l’alloggio del comandante di stazione.

