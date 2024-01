Una comunità in lacrime per la morte di Antonio Picciolo: aveva 39 anni

BRINDISI - Mentre la salma, intorno alle 16 del 9 gennaio 2024, viene riportata a casa, una comunità è sconvolta. Il dolore attanaglia non solo parenti e amici, ma anche chi aveva semplicemento incrociato la vita di Antonio Picciolo. L'uomo, padre di due figli, è morto da poco. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio era stato trasportato in ambulanza al Perrino di Brindisi, al pronto soccorso, in codice rosso. E' arrivato all'1:15 del 6 gennaio. Poi, è stato necessario trasportarlo a Taranto: il trasferimento è stato avviato alle 4:30. Giorni di angoscia, poi la tragica notizia per una vita stroncata troppo presto.

L'Asl di Brindisi ha diramato, sul caso, una nota: "La notte tra il 5 e 6 gennaio il paziente è arrivato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino con un'ambulanza del 118. L'uomo presentava disturbi neurologici ed è stata immediatamente disposta la presa in carico: sono state richieste le consulenze specialistiche di neurologia, neurochirurgia e rianimazione ed effettuati gli esami strumentali. La Tac ha evidenziato un'estesa emorragia subaracnoidea. Gli operatori hanno subito contattato altri ospedali del territorio regionale dotati di radiologia interventistica. L'ospedale di Taranto ha dato disponibilità ad accogliere il paziente ed è stato disposto il trasferimento".

Cresciuto a Parco Bove, anche da adulto viveva con la famiglia nella stessa zona, al Paradiso. Era noto anche fuori dal quartiere per la sua attività di steward agli eventi sportivi e musicali. Amava anche le immersioni. Il suo fisico non passava inosservato, tanto da venir chiamato il "gigante buono". L'altro suo tratto evidente era il sorriso, che nelle foto ricordo pubblicate dagli amici non manca mai. Il dolore non è solo quello di una famiglia che ha perso una colonna portante, neanche solo quello del Paradiso, dove è cresciuto, ma è il dolore di una città che perde una giovane vita.

Sulla vicenda è intervenuto, indirettamente, il consigliere regionale di Azione Fabiano Amati. Il riferimento al caso di Picciolo non è esplicito. Di seguito, parte del testo: "Sono anni che lamento in quasi solitudine l'assenza della radiologia interventistica all'ospedale Perrino di Brindisi, avvertendo che questa carenza genera morti. E' una vergogna vedere un ospedale di II livello privo di quell'importante branca specialistica salva-vita. Certo, sono pochi i medici di questa branca. Ma quei pochi, nell'attesa che diventino molti, non possono essere gestiti da ogni singola Asl, magari sottraendoseli, come se la sanità pugliese fosse di livello territoriale provinciale e non regionale".

Prosegue Amati: "Tutti i pazienti della provincia di Brindisi bisognosi d'interventi urgenti di radiologia interventistica scontano la pena di essere centralizzati al Perrino e restare in attesa, in condizioni gravissime, sino a quando non si ottiene la disponibilità del Vito Fazzi di Lecce o del Santissima Annunziata di Taranto. E di qui, una nuova corsa in ambulanza, nella speranza di farcela. Si può andare avanti così, facendo finta di nulla?", la domanda retorica del consiglie regionale.

