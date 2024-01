Dalla concussione all'abuso d'ufficio: ecco perché sindaco e Giunta sono indagati

ERCHIE - Concussione, atti persecutori, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione indebita e anche una violenza sessuale da parte di un assessore, presunto episodio che merita un capitolo a parte: si contano undici capi di imputazione a cui devono rispondere - a vario titolo - il sindaco di Erchie Pasquale Nicolì e uomini e donne della sua Giunta di centro-sinistra. Martedì 9 gennaio il primo cittadino è finito ai domiciliari insieme all'assessore Vito Oronzo Bernardi (è lui la persona coinvolta nel presunto episodio di palpeggiamenti ai danni di una giovanissima), mentre è stato disposto l'obbligo di dimora per l'assessora Pamela Melechì e per l'ex responsabile dell'area tecnico amministrativa del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale.

Le indagini e il quadro "politico"

La gip del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha disposto le misure cautelari su richiesta del procuratore aggiunto Antonio Negro e dei sostituti Giovanni Marino e Pierpaolo Montinaro. In 118 pagine la giudice vaglia e ricostruisce parte dell'operato dell'Amministrazione al "comando" di Erchie dal 2020. Dovendo riassumere diversi passaggi, il termine "comando" potrebbe rendere l'idea di quanto emerge dalle accuse a carico di una intera Giunta. Il sindaco Pasquale Nicolì viene descritto come un uomo dall'azione energica, "incurante della necessaria separazione tra attività politica ed amministrativa", per usare le parole della gip. Molti episodi dimostrano la volontà di rompere con l'Amministrazione precedente, di segno politico opposto, per plasmare il Comune a immagine e somiglianza - e desiderata - della nuova maggioranza. I vari episodi inquadrati nelle indagini, condotte dai carabinieri della stazione di Erchie e dai colleghi del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, hanno genesi diverse, in quanto gli inquirenti hanno riunito in un unico procedimento diverse vicende. Le indagini non si basano tanto sulle intercettazioni, che pure sono presenti, quanto su dichiarazioni di persone offese o terze e atti. Dopo aver escluso un complotto a fini politici, la giudice rileva un quadro, al Municipio di Erchie, di "diffusa omertà".

Il caso dell'assessore e dell'operaio

Il 12 gennaio si sono svolti gli interrogatori di garanzia: sindaco e assessori hanno respinto gli addebiti. Pasquale Nicolì, al netto delle accuse, viene tratteggiato come un uomo che gestisce la cosa pubblica con arroganza (leggi l'articolo). Un altro "nome eccellente" a Erchie è quello dell'assessore Vito Oronzo Bernardi, che ha poco più di 80 anni. Le sue deleghe: Polizia urbana, Servizi ambientali e Lavori pubblici. Un episodio di cui deve rispondere appare emblematico. Nell'agosto del 2021 un uomo viene fermato casualmente dai carabinieri di Erchie. Sta scaricando diverse tipologie di rifiuti in un immobile comunale. Quello che all'inizio appare "solo" come un caso di trasporto illecito di rifiuti si trasforma in ben altro. L'uomo spiega che è stato l'assessore Bernardi a impartirgli tali disposizioni. Doveva sgomberare alcuni rifiuti, dopo le lamentele di un cittadino. E non sarebbe la prima volta che si trova a svolgere mansioni "irrituali". Dettaglio non da poco: l'uomo è dipendente di una cooperativa che cura vari servizi a Erchie. Infatti, l'operaio avrebbe assecondato l'assessore nel timore di perdere il lavoro. In questo modo Bernardi avrebbe dimostrato ai cittadini l'efficienza della macchina comunale. Infatti operaio e assessore devono rispondere, oltre al reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", anche di un reato ambientale che prevede una contravvenzione.

Abuso d'ufficio contestato a tutta la Giunta

Un altro caso emblematico delle condotte contestate ai membri della Giunta di centro-sinistra riguarda un presunto abuso d'ufficio. Ne devono rispondere il sindaco Pasquale Nicolì, il suo vice Giuseppe Polito e gli assessori Vito Oronzo Bernardi, Pamela Melechì e Lina Ferrara. Riguarda la deliberazione di Giunta numero 19 del febbraio 2021. L'oggetto è la revoca dell'incarico a un dirigente comunale, a capo del settore "Servizi alla città". Avrebbero violato il Testo unico degli enti locali, il contratto collettivo nazionale del lavoro e un articolo del decreto legislativo 165 del 2001, che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Tutti gli indagati devono rispondere, insieme, di un secondo capo d'imputazione: falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. L'atto in questione è sempre la stessa deliberazione. Per gli inquirenti questo atto è stato dettato da un precedente: Nicolì avrebbe intimato al dirigente di ottemperare, anche sotto minaccia di rimozione, a una propria richiesta riguardante la formalizzazione di una proroga retroattiva dell'affidamento dei servizi cimiteriali a una cooperativa sociale, per un importo pari a circa 15 mila euro. Il dirigente si è opposto categoricamente alla richiesta del sindaco, ritenendola illegittima. Insomma, deliberazione qui farebbe rima con "punizione".

Il presunto abuso sessuale

Un episodio a parte è quello che riguarda l'assessore Bernardi, accusato anche di violenza sessuale. La vittima è una giovanissima che per questioni lavorative ha frequentato il Municipio di Erchie per un certo periodo. I riferimenti, anche temporali, in questo caso sono volutamente vaghi per tutelare l'identità della ragazza. E' stata lei stessa a querelare l'assessore e a raccontare quanto sarebbe accaduto. In più occasioni Bernardi avrebbe assunto comportamenti quantomeno impropri. Finché un giorno l'assessore, trovandosi solo con la ragazza in una stanza del Municipio, le si sarebbe avvicinato e l'avrebbe palpeggiata, chiedendole di prendere un caffè insieme e di andare a fare un giro. La giovanissima, sconvolta, oppone decisi rifiuti a questi comportamenti. Ripresasi, decide di raccontare l'episodio ad altre donne e ai propri famigliari. Il sindaco Nicolì, venuto a conoscenza dell'accaduto, avrebbe quindi chiesto alla ragazza di raccontare l'episodio, chiedendole come fosse vestita. Quasi che un abito o un altro facessero la differenza. Infatti la giovanissima avrebbe controbattuto dicendo di vestirsi sempre in maniera adeguata e che comunque nessuno la può avvicinare contro la sua volontà. Il sindaco avrebbe quindi tentato di sminuire l'accaduto, spiegando che quello dell'assessore sarebbe stato un gesto privo di malizia. La giovanissima ha poi sporto querela ai carabinieri.