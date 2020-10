Rapina, armi, incendio e spaccio: un uomo condannato a nove anni

BRINDISI – Si sono aperte le porte del carcere di Brindisi per un 52enne di Ginosa (Taranto), Roberto Nigro, che deve scontare la parte residua di una pena pari a nove anni e 10 mesi di reclusione. La condanna gli è stata inflitta per i reati di rapina aggravata, ricettazione, porto abusivo armi, incendio e spaccio sostanze stupefacenti, commessi a Brindisi nel 2017. I carabinieri della stazione di Oria gli hanno notificato un ordine di carcerazione per la carcerazione emesso il 19 ottobre scorso dal tribunale diun Brindisi.

