Casa come luogo d'incontri a luci rosse, condannati giudice ed ex poliziotta

LECCE - Si sono sempre professati innocenti, ma il processo ha stabilito la colpevolezza per il reato di favoreggiamento della prostituzione di Giuseppe Caracciolo, leccese di 63 anni, all’epoca dei fatti magistrato cassazionista, e di Pasqua Biondi, 56 anni, di Brindisi, poliziotta in pensione, accusati di aver affittato, nel 2016, la loro abitazione nel centro di Lecce a giovani straniere, che l'avrebbero utilizzata come luogo per incontrare i clienti.

Ieri, il collegio presieduto dal giudice Fabrizio Malagnino ha condannato en-trambi a due anni di reclusione, col beneficio della pena sospesa, e al paga-mento di una multa di duemila euro, a fronte di una richiesta decisamente più alta, a 4 anni, invocata dalla sostituta procuratrice Maria Vallefuoco.

Si è chiusa così, per il momento, la lunga e complicata vicenda giudiziaria par-tita da alcune segnalazioni da parte dei residenti nella zona, secondo i quali ci sarebbe stato un continuo via vai di uomini dall’appartamento di cui era pro-prietario il giudice.

Le indagini della squadra mobile del capoluogo accertarono come le “presta-zioni” da parte delle giovani inquiline (per lo più romene) sarebbero state pubblicizzate su alcuni siti specializzati in incontri e sesso a pagamento.

Per lo stesso reato, la coppia era già stata condannata in primo grado, in ab-breviato, dal gup Carlo Cazzella, a un anno di reclusione col beneficio della pena sospesa, ma il verdetto fu poi annullato dalla Corte d’appello, il 19 di-cembre del 2020, perché l’imputazione non era mai stata contestata dal pm. I due infatti finirono per la prima volta al banco degli imputati per un’accusa diversa, sfruttamento della prostituzione, ritenuta infondata dal primo giudi-ce.

Gli atti così furono ritrasmessi al magistrato inquirente e si tenne una nuova udienza preliminare dinanzi al gup Marcello Rizzo che dispose il rinvio a giu-dizio.

Come anticipato, sin dall’inizio dell’inchiesta, Caracciolo respinse ogni accusa, evidenziando, dinanzi al gip che emise il decreto di sequestro dell’immobile, di essere stato vittima di un clamoroso e grave equivoco. Ed è quanto continuerà a sostenere nel ricorso in appello che sarà presentato non appena l’avvocato difensore Ladislao Massari visionerà le motivazioni del dispositivo (che saran-no depositate entro novanta giorni).

