Maltrattamenti in famiglia: una donna in carcere per scontare la pena

FASANO – Si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce per una cittadina rumena di 51 anni, Viorica Florescu, condannata per maltrattamenti in famiglia. La donna, residente a Fasano, deve espiare la parte residua di una pena pari a tre anni di reclusione per dei fatti che si sono verificati nel 2018, a Ostuni. A suo carico è stato emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il provvedimento restrittivo gli è stato notificato dai carabinieri della stazione di Fasano.

